Dominic Thiem schlägt in Wels auf

Gemma Dominic Thiem schauen. Das ist das Motto von vielen Sportfans in Oberösterreich an diesem Wochenende. Unser Tennis Superstar schlägt in Wels auf.

Der Tennis Daviscup geht von Freitag bis Sonntag auf der UTC Anlage in Wels über die Bühne. Es geht gegen Rumänien um den Klassenerhalt in der Europa Afrika Zone. Und alle Augen sind da natürlich auf Dominic Thiem gerichtet. Er kommt morgen nach Oberösterreich und soll unser Daviscup Team zum Sieg führen. Auf der Anlage in Wels wird aktuell noch fleißig gehämmert und gebohrt. Eine Tribüne für 3.500 Zuschauer wird aufgestelt. Insgesamt erhoffen sich die Veranstalter an diesem Wochenende 10.000 Tennisfans.

Los gehts mit dem ersten Einzel am Freitag um 11 Uhr.