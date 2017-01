Doppelter Donnerstag - Bad Hall

Gestern am Doppelten Donnerstag haben wir euer Gehalt nicht nur um kurz vor 07:00 Uhr in der Früh im Neuen Morgen verdoppelt, sondern auch am Nachmittag in Bad Hall.

Hunderte Life Radio Hörer sind um 16:00 Uhr mit ihrem Gehaltszettel auf den Ortsplatz in Bad Hall gekommen. Pippo und Kiki haben dann direkt vor Ort ein Gehalt verdoppelt. Roswitha aus Bad Hall hats geschafft - sie erhält von uns 1.300 Euro!

Auch nächste Woche sind wir am Doppelten Donnerstag wieder in Oberösterreich unterwegs, wo es hingeht verraten euch Wolfgang und Steffi am 25. Jänner im Neuen Morgen!