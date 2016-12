Download Charts Serien 2016

Bei welchen Serien haben im Jahr 2016 am meisten die Computerdrähte geglüht? Das Portal "Torrentfreak" hat jetzt ausgewertet, welche Serien am häufigsten illegal heruntergeladen worden sind. Und da gibts den gleichen Sieger wie im letzten Jahr. Denn die Fantasy-Saga "Game of Thrones" erklimmt auch 2016 den Download-Thron.

Auf Platz zwei landet "The Walking Dead".

Dritter in den Serien-Downloadcharts 2016 wird "Westworld".

Auf den Plätzen 4-10 landen die Serien "The Flash", "Arrow", "The Big Bang Theory", "Vikings", "Lucifer", "Suits" und "The Grand Tour".