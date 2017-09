Das sind keine guten Nachrichten für Häuslbauer und Sanierer: Eigenheimkredite werden teurer. Das kündigt heute der Generaldirektor der Sparkasse Oberösterreich, Michael Rockenschaub, an. Grund ist ein Urteil des Obersten Gerichtshofes: Banken müssen tausenden Kreditnehmern zu hoch verrechnete Zinsen zurückzahlen. Dieses Urteil bedeutet mehr Risiko für die Banken und das geben sie an Kreditnehmer weiter, sagt Rockenschaub. "Die Aufschläge werden sich um rund ein halbes Prozent erhöhen und das im Grunde sofort oder in allernächster Zeit."

Momentan wird viel gebaut und saniert im Land. Die Sparkasse Oberösterreich hat heuer im ersten Halbjahr um 20 Prozent mehr Wohnbaukredite vergeben, wie im Vorjahr.