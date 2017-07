Eine Million Einser für Oberösterreichs Schüler

Schulschluss - ab in die Sommerferien. Mehr als 190.000 Schüler in Oberösterreich tun das heute. Die meisten von ihnen schließen das Schuljahr auch positiv ab. Und wenn wir uns die Notenstatistik ansehen, dann zeigt sich: unsere Kids sind sehr gut in Mathe.

Dieses Jahr geht ein wahrer Einser-Regen zur Zeugnisverteilung nieder. Mehr als 1 Million Einser werden heute ausgeteilt. Oder noch deutlicher ausgedrückt: Auf einen Fünfer kommen dreihundert Einser. Besonders viele davon sind es in Mathe und in Naturwissenschaften. Da liegen unsere Schüler überhaupt österreichweit und auch international im Spitzenfeld. Schwachstelle der heimischen Kids ist das sinnerfassende Lesen. Da retten die Mädchen noch einen Durchschnittsplatz.