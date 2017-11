Elterntaxis machen stau

Wenn sie Taxi spielen für die Kinder und diese unmittelbar vor den Schulen aussteigen lassen leidet der Verkehr. Das macht, neben dem täglichen Stau, noch zusätzlich Probleme. Salzburg hat da eine Lösung gefunden.

Eltern würden mit ihren Kindern am liebsten bis in die Klasse fahren. Salzburg hat deshalb vor Volksschulen Sperrzonen errichtet, Schulwarte schieben dort Absperrgitter vor. Die Stadt hat hier die Notbremse ziehen müssen. Denn die Gefahr war zu groß, heißt es. Oberösterreich kämpft hier weiter mit dem Problem. Eltern halten neben geparkten Autos in zweiter Spur. Kinder laufen in Gefahr, vor andere Autos zu laufen. Eine Lösung bei uns sind Elternhaltestellen. Sie sind rund hundert Meter von der Schule entfernt. Kinder können dort sicher aussteigen. Davon gibt es aber noch zu wenige, sagen Verkehrsexperten.