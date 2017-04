Entwarnung nach TBC-Alarm in Braunau

Gute Nachrichten kommen heute aus dem Innviertel. Nach dem TBC-Alarm in Lengau heißt es heute Morgen: kein Schüler der Neuen Mittelschule und Volksschule in Lengau hat sich mit Tuberkulose angesteckt

Ein Mitarbeiter der Schule erkrankt an TBC - 300 Schüler und Lehrer müssen daraufhin letzten Freitag einen Hauttest machen. Jetzt gibt es die Ergebnisse und die Entwarnung: kein Schüler hat sich angesteckt. Die Gefahr wäre ohnehin sehr niedrig gewesen, denn dafür hätten sich die Schüler acht Stunden lang mit dem Erkrankten in einem Raum aufhalten müssen. Aber: bei sieben Kollegen des Reinigungspersonals hat die Haut auffällig reagiert - sie müssen jetzt sicherheitshalber noch zur Röntgenuntersuchung bei einem Facharzt, um auf Nummer sicher zu gehen, so der Braunauer Bezirkshauptmann.