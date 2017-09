Erstmals Asyl auf Zeit wegen Dürre

Es ist ein Urteil, das richtungsweisend sein könnte: Erstmals hat ein Asylwerber aus Somalia in Österreich Recht auf Asyl auf Zeit bekommen, weil in seiner Heimat eine extreme Dürre herrscht - also Asyl wegen einer Klimakrise. Umwelt- und Integrationslandesrat Rudi Anschober zitiert aus dem Urteil des Höchstgerichts.

Umso wichtiger sei es, den Klimawandel jetzt zu stoppen, sagt Anschober, damit nicht noch mehr Menschen vor Dürre, Flut oder Stürmen fliehen.