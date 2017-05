ESC 1. Halbfinale

In der Ukraine geht es heute mit dem ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests los. Der österreichische Teilnehmer Nathan Trent ist mit seinem Lied „Running on Air da heute noch nicht dabei. Er tritt im zweiten Halbfinale am Donnerstag an.

Trotzdem gibt's heute vor allem optisch ein paar Hingucker. Slavko Kalezic aus Montenegro zum Beispiel. "Space" heißt seine Nummer und der Herr hat einen schwarzen Zopf, der ist so lang, der geht ihm bis über den Hintern runter. Wahnsinn! Fast schon waffenscheinpflichtig.

Interessant ist auch der Beitrag aus Aserbaidschan. Dihaj heißt die Dame und ihr Song "Skeletons". Neben ihr auf der Bühne wird auf einer Leiter ein Mann mit einem Pferdekopf stehen. Warum, das weiß keiner so genau. Vielleicht Leberkas-Werbung.

ESC Songcontest 1. Halbfinale heute ab 21:00 Uhr