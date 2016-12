Experten bei Polizei beraten nach mutmaßlichem Terroranschlag

Nur wenige Stunden nach dem vermutlichen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin hat die oberösterreichische Polizei eine Expertengruppe einberufen, die jetzt am Vormittag in der Landespolizeidirektion beraten wird. Beraten darüber, wie die Polizei bei uns weiter vorgehen wird. Um mögliche Ziele von Terroristen besser schützen zu können. Wir werden alle Informationen, die wir haben, auswerten und analysieren und dann dort eingreifen, wo wir potentielle Gefahren sehen, sagt uns Landespolizeidirektor Andreas Pilsl in der Früh im Life Radio Gespräch. Er betont aber auch: wir sollen uns nicht einschüchtern lassen:

Die Polizei wird sich ab sofort auch alle Asylheime bei uns in Oberösterreich genau anschauen - in Abstimmung mit den NGO's, die dort auch im Einsatz sind.