Extremes Glatteis in Teilen Oberösterreichs

Es hat leicht genieselt und das bei Minusgraden - die Folge: extremes Glatteis heute Vormittag in Teilen Oberösterreichs. In einigen Bezirken hat die Unwetterzentrale Alarmstufe drei ausgerufen. Besonders schlimm wars im Innviertel, Hausruckviertel und auch im Mühlviertel. Die Menschen wurden sogar aufgerufen, zuhause zu bleiben und nicht unbedingt mit den Autos zu fahren. Fahrzeuge sind auf den spiegelglatten Straßen wie Spielzeugautos gegeneinander und in den Straßengraben gerutscht. Notärzte und Rettungskräfte sind im Dauereinsatz gewesen - es hat zahlreiche Verletzte gegeben. Ein Unfall im Bezirk Vöcklabruck, in Pöndorf, hat sogar ein Todesopfer gefordert. Da ist ein 31-jähriger Autofahrer aus Schneegattern gegen einen Lastwagen gerutscht und dabei ums Leben gekommen. Die Notärztin hat ihm nicht mehr helfen können.