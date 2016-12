Fahndung nach versuchtem Raub in Gallspach

Ein bis jetzt unbekannter Täter hat versucht ein Lokal zu überfallen. Er konnte entkommen - es läuft eine Fahndung der Polizei.

Kurz vor 11 kommt ein Mann in das Lokal. In gebrochenem Deutsch fragt er, ob der Chef da ist. Der Kellner verneint. Da streckt ihm der Mann die Faust entgegen und verlangt Geld. Der Kellner nimmt seine Brieftasche und schlägt sie dem Mann auf den Kopf. Der Räuber flüchtet, der Kellner läuft hinterher. Er kann ihn noch kurz an der Kapuze seiner Jacke fassen. Doch der Räuber ist schneller und entkommt. Die Polizei sucht jetzt nach einem etwa eins 80 großen Mann, ca 17 - 18 Jahre alt, mit grauer Jogginghose und schwarzer Kapuzenjacke. Der Täter hat eine Narbe im Gesicht und trägt einen schwarzen Handschuh, bei dem der Zeigefinger fehlt.