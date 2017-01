Feinstaubbelastung stark gestiegen

Dicke Luft in Oberösterreich. Egal ob Eferding, Traun, Vöcklabruck oder Steyr - fast im ganzen Bundesland sind die Feinstaubwerte viel zu hoch. Schuld ist das Wetter.

Oben warm unten kalt. So sieht das Wetter zur Zeit aus. Seit Tagen haben wir eine so genannte Inversionswetterlage, die die Schadstoffe in der Luft hält. Eigentlich dürften nur 50 Mikrogramm Feinstaub gemessen werden. In Eferding waren es gestern 107. Es ist also mehr als doppelt so viel in der Luft, als sein dürfte. Das trifft auch die Spitzenreiter Wels, Haid und Braunau. An 12 weiteren Messstellen in Oberösterreich war der Wert zu hoch. Feinstaub ist so fein, dass er bis tief in die Lunge eingeatmet wird.

Husten, Athmaanfälle und schwere Lungenerkrankungen können die Folge sein. Betroffen sind alle, die empfindlich reagieren oder etwa auch Kinder mit Atemwegsinfekten. Sie spüren die erhöhte Feinstaubkonzentration am ehesten. Grundsätzlich aber gilt "kein Grund zur Panik", wie sowohl Umweltlandesrat Rudi Anschober als auch ein Linzer Lungenfacharzt betonen. Eine weitaus größere Feinstaubbelastung herrscht etwa immer noch in Lokalen, in denen geraucht wird.

Dennoch bittet das Land mitzuhelfen, die Feinstaubbelastung etwas zu senken, bis das Wetter wieder dreht: Auf Zweitöfen, wie Kachel- oder Schwedenöfen diese Woche verzichten, ebenso auf unnötige Autofahrten. Und wenn möglich die Geschwindigkeit auf Autobahnen auf 100 km/h drosseln.