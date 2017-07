Ferienstart: Staupunkte im Überblick

Schulschluss = Staustart! Viele Oberösterreicher packen dieses Wochenende Luftmatratze, Flip Flops und Badesachen und düsen ab in den Süden. Außerdem wird in Spielberg am Wochenende der Große Preis von Österreich ausgetragen. Und in Wels findet am Samstag die finale Etappe der diesjährigen Österreich Rundfahrt statt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Staupunkte:

A1, West Autobahn, Baustellenbereich bei Pöchlarn, sowie Großraum Stadt Salzburg

A2, Süd Autobahn, Baustellen zwischen Wiener Neustadt und Grimmenstein, sowie Graz-Ost

A4, Ost Autobahn, Baustellen im Bereich Schwechat, zwischen Mönchhof und Nickelsdorf, sowie die Grenzstelle Nickelsdorf

A8, Innkreis Autobahn, Grenzstelle Suben

A9, Pyhrn Autobahn, Baustellenbereiche Tunnelkette Klaus, Selzthal Tunnel, zwischen Kalwang und Treglwang, sowie Grenzstelle Spielfeld (auch B67)

A10, Tauern Autobahn, Grenzstelle Walserberg, Großraum Salzburg Stadt, sowie Mautstelle St. Michael

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawanken Tunnel

A12, Inntal Autobahn, Grenzstelle Kufstein

A13, Brenner Autobahn, Mautstelle Schönberg und Grenzübergang Brenner (auch B182)

A23, Südost Tangente, zwischen Stadlau und Hirschstetten S16, Arlberg Schnellstraße, vor Langen und St. Anton am Arlberg (Ausfahrten vor dem gesperrten Arlbergtunnel)

B7, Brünner Straße, Großraum Poysdorf

B179, Fernpass Straße, zwischen Füssen in Bayern und Nassereith B320, Ennstal Straße, Baustellenbereich zwischen Liezen und Wörschach

Am Samstag wird in Wels die finale Etappe der Österreich-Radrundfahrt ausgetragen. Augrund der beiden Schlussrunden durch das Welser Stadtgebiet wird es deshalb zu Verkehrsbehinderung kommen, bzw. ist das Parken im Innenstadtbereich nur erschwert möglich.

Am Sonntag wird in Spielberg der Große Preis von Österreich ausgetragen. Staugefahr besteht nicht nur im Nahbereich des Red Bull Rings, bereits auf der Murtal Schnellstraße (S36) muss man mit Verzögerungen rechnen. Auch rund um den Knoten St. Michael (A9/S6/S36), sowie auf den Verbindungen aus dem Süden, wie der Obdacher Straße (B78), wird es stauen.