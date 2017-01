Im Groß-Einsatz waren die Feuerwehren im Innviertel. In der Schneiderei einer Bekleidungsfirma in Enzenkirchen ist am Nachmittag gestern ein Brand ausgebrochen. Alle Mitarbeiter haben zum Glück rechtzeitig ins Freie laufen können, bevor das Feuer auch auf das Dach übergegriffen hat. 180 Feuerwehrleute von insgesamt 12 Feuerwehren haben dann den Brand gelöscht. Heute wollen Sachverständige herausfinden, warum das Feuer ausgebrochen ist.