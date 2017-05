Feuerwehren im Überschwemmungs-Einsatz

Ein Sägewerk steht unter Wasser, außerdem viele Keller und Straßen sind vermurt: 19 Feuerwehren in Oberösterreich sind seit dem Nachmittag draußen, da vor allem in den Bezirken Perg, Schärding und jetzt Grieskirchen. Da hat es in den letzten Stunden besonders stark geregnet. Ein Hochwasser sollte uns aber nicht drohen, sagt Markus Haider vom hydrografischen Dienst des Landes:

Die großen Flüsse dürften nicht noch weiter ansteigen, allerdings kleinräumig muss man auch am Abend und in der Nacht mit weiteren Einsätzen rechnen. Denn es regnet weiter extrem stark in weiten Teilen Oberösterreichs.