Filloreta ist verschwunden

Jenes Mädchen aus Timelkam, das letzte Woche von der Polizei festgenommen wurde und abgeschoben werden hätte sollen, ist untergetaucht. Das hat uns Thomas Eder am Telefon bestätigt. Er wollte ja die 16-Jährige aus dem Kosovo adoptieren. Am Samstag hätte er sie in Wien besucht. Dort hätte sie in einer Unterkunft auf ihre Abschiebung warten sollen. Doch dort ist sie nie angekommen. Wie Filloreta verschwinden konnte, ist Eder ein Rätsel. Er war davon ausgegangen, dass die Polizei die Minderjährige nach Wien transportiert. Das ist offenbar nicht passiert. Wo sie sich jetzt aufhält, weiß er nicht. Sie hat sich aber bei ihrem Anwalt gemeldet. Es geht ihr dem Umständen entsprechend gut.