Fliegerbombe in Linz gefunden

Eine Fliegerbombe mitten in Linz. Das hat uns vor kurzem die Polizei bestätigt. Das Kriegsrelikt ist an der Kreuzung Raimundstraße, Gürtelstraße, also im Bereich des neu gebauten Wohnareals Grüne Mitte entdeckt worden. Manfred Rauch, der Einsatzleiter der Polizei sagt: es handelt sich um eine 250 Kilo schwere Bombe.

Experten des Entminungsdienstes sind bereits vor Ort. Sie werden versuchen, das Kriegsrelikt vor Ort zu entschärfen. Momentan werden Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Die Polizei wird alles absperren und räumen, was sich im Umkreis von 200 Metern befindet. Dazu müssen auch einige Gebäude evakuiert werden. Wann die Bombe dann entschärft und wieder Entwarnung gegeben werden kann, ist noch offen.