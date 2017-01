Geburtsort: der Parkplatz zum Salzach-Innblick in Tarsdorf. Das kann der kleine Florian später mal berichten. Er hat es in der Früh ganz eilig gehabt. Seine Mutter hat die Rettung angerufen. Auf dem Weg ins Braunauer Spital haben dann aber die Presswehen eingesetzt. Die Rettungsleute sind am Parkplatz stehen geblieben und dort hat Florian dann auch im Rettungsauto das Licht der Welt erblickt. Mama und Sohn gehts gut.