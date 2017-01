Flugretter wieder mit mehr Notfalleinsätzen

Oberösterreichs Flugretter waren letztes Jahr oft in der Luft. Österreichsweit ist die Zahl der Einsätze zwar zurückgegangen. In Oberösterreich haben die Flugretter aber deutlich öfter abgehoben. Christopherus 10 in Hörsching etwa hat 1.161 Einsätze geflogen. Das sind geringfügig weniger Flüge als im Jahr davor. Dafür ist Christophorus Europa 3 aus Suben deutlich öfter geflogen. Mit 1.848 Starts sind das 85 Flüge mehr. Die häufigsten Einsätze waren österreichweit interne Notfälle, also Herzinfarkt oder Schlaganfall. Danach kamen Arbeitsunfälle, Freizeit und Sportunfälle im Alpinen Bereich. Die wenigsten Rettungsflüge galten Opfern von Verkehrsunfällen. Im Schnitt sind die gelben Flugretter 49 Mal pro Tag gestartet.