Frau stirbt bei Kraftwerksführung

Ein entsetzlicher Unfall ist gestern in Bad Goisern passiert: Eine Pensionistin ist bei einer Führung durch ein Wasserkraftwerk in einen Schacht gefallen und gestorben.

Die 75-Jährige aus Au ist mit einer Pensionistengruppe unterwegs. Gemeinsam besichtigen sie das neue Wasserkraftwerk in Bad Goisern. Die Gruppe kommt auch in den Maschinenraum, wo sich der Abgang zum Turbinenschacht befindet. Der Abgang ist mit Ketten abgesperrt. Plötzlich verliert die 75-Jährige das Gleichgewicht und stürzt rückwärts in den Schacht. Sie fällt acht Meter tief und verletzt sich so schwer am Kopf, dass sie noch an der Unfallstelle stirbt.

Die Feuerwehr Bad Goisern muss anrücken, um die Tote aus dem Schacht zu bergen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Frau wegen gesundheitlicher Probleme umgekippt ist.