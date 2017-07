Unser heutiger Coversong ist "All that she wants". Das Original stammt von der schwedischen Popgruppe "Ace of Base" und stürmte 1993 die Charts in Österreich. In dem Nummer-eins-Hit geht es um eine Frau, die gleich mehrere Typen am Start hat.

2014 ist der Song von dem deutschen Gesangs-Duo "Resaid" gecovert worden. Eine der Sängerinnen, Leonore Bartsch ist keine Unbekannte, sie hat es 2008 bei Popstars in die Girlsband "Queensberry" geschafft.