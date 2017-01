Frisch gestrichen - Behind Blue Eyes

Hinter dem heutigen Cover des bekannten "Behind Blue Eyes" Songs steckt Fred Durst, der Frontmann der Nu-Metal Band Limp Bizkit.

Die Band The Who, brachte im Jahre 1971 ihr Album "Who's Next" gemeinsam mit "Behind Blue Eyes" heraus, und machte diesen zu ihrem Klassiker, der bis heute in den Radios rauf und runter gespielt wird.

Was viele bis heute nicht wissen, dass "Behind Blue Eyes" ursprünglich für die geplante Rockoper "Lifehouse" geschrieben wurde.

Die Rock-Ballade wurde 2003 von Limp Bizkit gecovert und wurde bisher die erfolgreichste Coverversion aller Coverversionen von "Behind Blue Eyes".