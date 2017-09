Die Single "Dancing On My Own" wird 2010 der erste Nummer-eins-Hit der schwedischen Popsängerin "Robyn". Eine britische Tageszeitung bezeichnet sie als das beste Lied 2010. Zusätzlich wird der Song für den Grammy nominiert.

Die texanische A-cappella-Gruppe "Pentatonix" ist zurück und veröffentlicht im August diesen Jahres ihre neue Single mit dem Cover eines ihrer, wie sie selbst sagen, Lieblingssongs von "Robyn". Fantastische Stimmen und ein Cello, na wenn das kein super Mix ist.