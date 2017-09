Frisch gestrichen - Do you love me

"Do You Love Me" wird 1961 zum Millionenseller, bleibt aber der einzige größere Erfolg für "The Contours". Der Song wird später in die „Liste der 500 Songs, die den Rock and Roll am meisten geprägt haben der Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. 1987 wird er Bestandteil des Soundtracks zu "Dirty Dancing".

Mit ordentlich Girly-Power covern die "Preluders" 2004 der 60er Jahre-hit. Bekannt sind sie aus der Show Popstars, die sie 2003 gewinnen. Allerding löst sich die Band 3 Jahre später wieder auf.