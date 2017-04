Frisch gestrichen - Don't Look Any Further

Foto: Facebook - Heather Small - The Voice Of M People

Der Coversong des Tages heißt "Don't Look Any Further" von Dennis Edwards. Der Soul- und R&B-Sänger aus Alabama veröffentlichte den Song auf seinem ersten Album im Jahr 1984. Dabei singt er gemeinsam mit der Sängerin Siedah Garrett. Die Duett-Single war überaus erfolgreich in den amerikanischen und britischen Charts.

1993 covern die M People aus Manchester den Song. Die Brit-Pop-Dance-Band hatte ihre Blütezeit in den 90er-Jahren in England und veröffentlichte in dieser Zeit fünf Alben. Mittlerweile konzentrieren sich die Bandmitglieder mehr auf ihre Solokarrieren und treten nur noch sporadisch als M People zusammen auf.