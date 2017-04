Frisch gestrichen - I Won't Let You Down

Der Coversong des Tages kommt von der britischen Soul-Popband Ph.D. "I Won't Let You Down" ist der einzige Hit der Band, weil sie sich nach der Diagnose Hepatitis für Sänger Jim Diamond auflöste. Bis dahin hatte Ph.D. zwei Alben veröffentlicht. 2009 folgte noch ein Album, leider starb Diamond im Oktober 2015.

2008 covert Zucchero den Song. Der Vater des Italo-Blues singt dabei - wie viele seiner Songs - auf Italienisch und Englisch. Seit den frühen 80er-Jahren ist der "Bob Dylan Italiens" musikalisch aktiv und hat noch immer nicht genug! Am 9. Juli 2017 beehrt Zucchero Oberösterreich und kommt auf die Burg Clam.