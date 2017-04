Frisch gestrichen - I've Been Thinking About You

Heute surfen wir auf der Pop-Welle. Der heutige Coversong stammt von Londonbeat und heißt "I've Been Thinking About You". 1990 veröffentlicht, erreichte der Song Platz 1 der Charts in Deutschland, Österreich, Schweiz und den USA. Gleichzeitig war er auch der musikalische und kommerzielle Höhepunkt der Band. Londonbeat tritt zwar noch auf, kann aber nicht mehr an den Erfolg der frühen 90er-Jahre anschließen.

Ein erfolgreiches Cover liefern Goodluck im Jahr 2016. Ben, Juliet und Matthew aus Kapstadt, Südafrika, bilden das Trio, das hinter Goodluck steht. Die Electronic-Band hat bereits drei Alben veröffentlicht und war schon Vorband von Musikstar Pharrell Williams.