"H.I.M" ist die wohl bekannteste finnische Alternative-Rock Band der 90er und 2000er Jahre. Die Single "Join Me" wird 1999 veröffentlicht und läuft damals bei den Teenies auf und ab. Wer war damals nicht in Ville Valo verknallt...

Das DJ-Duo "Jones & Brocke" verleiht dem mittlerweile 18-Jährigen Song ein Deep-House-Makeover. Gemixt mit der verführerischen Stimme von "Anica" entsteht ein Top-Cover.