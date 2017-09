"Pumped Up Kicks" ist der Sommerhit des Jahres 2010. Die amerikanische Indie-Pop Band "Foster The People" erreicht damit internationalen Erfolg und bringt danach noch 2 Alben auf den Markt.

Der französische Produzent "Klingande" liefert uns eine sehr dynamische Neuinterpretation des "Foster The People"-Hits. Noch ganz frisch aus dem Studio - vor knapp 2 Wochen wird er unter dem gekürzten Titel "Pumped Up" veröffentlicht. Das Video dazu bringt noch etwas Sommer in die ersten Herbsttage.