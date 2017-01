Frisch gestrichen - Sign your Name

Das heutige Cover kommt von einer Oberösterreicherin : Vera Böhnisch.

Der Originals ong "Sign Your Name", der auf dem Debutalbum von Terence Trent D'Arby erschien, verhalf ihm 1987 zum Durchbruch.

Für seine Werke hat er später den Grammy Award für die beste R&B Performance bekommen.

Anfang der 2000er kam er nach Europa zurück und gründete sein eigenes Label, bisher erschienen 12 Alben.

R&B Sängerin Vera nahm 2004 ihr zweites Album "Welcome To My Record Bag" auf, das einschließlich Coversongs, darunter auch "Sign Your Name", beinhaltet.

Momentan liegt ihr Fokus nicht auf der Musik, sondern auf ihrer Kreativagentur "die Macherei".