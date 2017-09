Den Song "Sign Your Name" hat der Sänger Sananda Maitreya selbst geschrieben und 1987 unter seinem damaligen Künstlernamen Terence Trent D Arby veröffentlicht.

Ex-Starmaniac und Linzerin Vera Böhnisch greift den Popsong 2004 auf und bringt ihn neu interpretiert auf dem Album "Welcome To My Record Bag" raus.