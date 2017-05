Frisch gestrichen - Something Stupid

Ein Klassiker unter den romantischen Duetten ist unser heutiger Coversong. Ursprünglich 1966 von Carson Parks und seiner Frau Gaile aufgenommen, wurde "Something Stupid" ein Jahr später durch Frank und Nancy Sinatra so richtig bekannt. Der legendäre Sänger mit seiner unverwechselbaren Stimme und seine nicht minder begabte Tochter harmonieren in ihrer Version so gut, dass sie zum Welthit und zahlreich gecovert wird.

2001 covern Robbie Williams und Nicole Kidman den Song. Auch ihre Version von "Something Stupid" hat mittlerweile Kultstatus und steht dem Original um nichts nach. Das Musikvideo versprüht Romantik pur und eines ist zu sehen: Die Chemie zwischen Robbie und Nicole beim Dreh hat gestimmt!