Frisch gestrichen - Summer Wine

Heute zeigen wir euch ein Cover von Ville Valo & Natalia Avelon.

Das Original ist von Nancy Sinatra & Lee Hazelwood aus dem Jahr 1966. Die Tochter von Frank Sinatra schaffte mit dem Song "These Boots Are Made for Walkin " den Durchbruch und veröffentlichte dann 1967 gemeinsam mit Lee Hazelwood den Song "Summer Wine".

Der finnische Rocker hat sich mit dem deutsch-polnischen Multitalent Natalia Avelon, die sowohl als Schauspielerin als auch als Sängerin erfolgreich war, zusammengetan um den alten Klassiker zu covern. Ihre melancholische Version kam 2007 heraus und schaffte es in Österreich, Deutschland und der Schweiz in die Top 5 der Charts!