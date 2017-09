Der Jazz-Hit "What A Wonderful World" wird speziell für Luis Armstrong geschrieben. 1968 veröffentlicht Luis ihn auf seiner Single. Bis heute wird er in vielen Filmen als Soundtrack verwendet und sogar in die "Germany Hall of Fame" schafft er es.

Den Song bringt der amerikanische Soulsänger "Aloe Blacc" wieder zurück in seine Heimat New Orleans. Er hat sich auf die Spuren von Luis Amstrong begeben und 2017 im "The Blue Room" den Welthit live performt.