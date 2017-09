Wild World ist erstmals 1970 auf dem Album "Tea for the Tillerman" zu hören. "Er handelt vom Verlassen, der Traurigkeit, die daraus entsteht und der Ahnung, was danach kommen könnte" so beschreibt Cat Stevens seinen Song.

Der britische Reggaesänger und -songwriter Maxi Priest covert den Song 1987 und schafft es damit auf Platz 5 in den UK Charts.