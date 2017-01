Frisch gestrichen - Would I Lie To You

"Would I Lie To You" heißt der heutige Coversong, der 1992 ein weltweiter Hit wurde. Trotzdem hat sich das Duo Charles & Eddie Mitte der 90er Jahre getrennt. 1998 tourte Charles Pettigrew mit Tom Tom Club. Er ist am 6. April 2001 im Alter von nur 37 Jahren an Krebs gestorben.

DJ John Gibbons hat bereits mit Größen wie Mark Ronson zusammen gearbeitet. Er ist immer auf der Suche nach neuer Musik, die er in seinen wöchentlichen Sendungen beim irischen Radiosender "Spin 1038" spielt.

Ende des Sommers 2016 hat DJ John Gibbons den Song mit völlig neuem Sound veröffentlicht: