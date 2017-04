Frisch gestrichen - You Get What You Give

Heute präsentieren wir euch einen Song, den ihr vielleicht nicht sofort am Titel erkennt. Aber spätestens nach den ersten Sekunden schießt's ein: Eh klar, den kenn ich! "You Get What You Give" von den New Radicals ist definitiv einer von dieser Sorte. 1998 veröffentlichte die amerikanische Band den Song auf ihrem ersten und auch einzigen Album "Maybe You ve Been Brainwashed Too". Das Album und die Single wurden ein voller Erfolg, umso überraschender kam die Auflösung der New Radicals kurz danach. "You Get What You Give" - das musikalische Denkmal einer Band, die ebenso schnell wieder gegangen ist, wie sie gekommen war.

Ganz aktuell: Im April 2017 covern Charming Horses und Grace Grundy "You Get What You Give". Die Symbiose der beiden funktioniert perfekt: Charming Horses ist ein Kölner DJ und steuert die Deep House-Acts bei. Grace Grundy ist eine britische YouTuberin, die mit Covern von Songs wie "7 Years" oder "Never Be Like You" einen kometenhaften Aufstieg schaffte. Zusammen waren sie schon mit einer Neuinterpretation von "Higher Love" erfolgreich.