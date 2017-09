Die "New Radicals" machen 1998 ihrem Namen alle Ehre. Sie bringen nur ein einziges Album raus. Und auch daraus schafft es nur der Song "You get what you give" auf die internationalen Hitlisten. Danach löst sich die Band überraschend auf, der Leader Gregg Alexander konzentriert sich seither auf seine tätigkeit als Produzent.

"Charming Horses" & "Grace Grundy" schnappen sich den 90´s Rocksong, tauchen ihn ins Dance/Electro-Fass und schwupps, herraus kommt ein absolutes "Charmig-Graceful" Cover.