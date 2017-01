Gasalarm in Mehrparteienhaus: Evakuiert

Helle Aufregung herrscht gerade in Linz-Urfahr. Da ist vor wenigen Minuten ein Mehrparteienhaus in der Landgutstraße evakuiert worden - wegen Gasalarms. Einer Bewohnerin ist es plötzlich schlecht gegangen. Angehörige haben einen Herzinfarkt befürchtet und die Rettung gerufen. Als die Sanis in die Wohnung gekommen sind, haben sofort ihre Kohlenmonoxid-Warngeräte angeschlagen. Zwei Personen mussten ins Spital. Das Haus wurde geräumt. 15 Personen mussten raus. Feuerwehrleute lüften das Gebäude gerade. Und sie suchen nach der Quelle, wo das Gas austritt.