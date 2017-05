In Kirchdorf an der Krems ist kurz vor drei am Nachmittag Gasalarm ausgelöst worden. Angeblich ist bei einem Industriebetrieb, im Außenbereich, Gas ausgetreten. Zwei Feuerwehren sind da im Einsatz.

In Ried in der Riedmark brennt bei einer Tischlerei angeblich der Spänesilo. Vier Feuerwehren sind dort im Einsatz. Angeblich ist der Brand aber unter Kontrolle.