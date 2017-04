Gasleitung kaputt-gebaggert

In Bad Hall ist heute eine Gasleitung aufgebaggert worden. Mittlerweile ist der Schaden wieder behoben, so die Info von der Netz OÖ. Wenn die Gastherme trotzdem noch nicht wieder funktioniert, soll man den Störknopf fünf bis sieben Mal drücken, rät die nette Dame am Servicetelefon.

Was ist überhaupt passiert: Auf der B122 zwischen Bad Hall und Rohr wird gerade eine Kreuzung neu gebaut. Dabei hat der Baggerfahrer am Nachmittag aus Versehen die Gasleitung unter der Bundesstraße erwischt. Die Feuerwehr ist angerückt und hat alles abgesperrt. Gefahr für die Häuser in 60 Metern Entfernung hat nicht bestanden.

Aber für die Reparaturarbeiten musste die Bundesstraße weiter aufgebaggert werden. Das Ganze wird noch etwa zwei Stunden dauern. Die B122 ist gesperrt. Es staut.