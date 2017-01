2016 war ein geburtenreiches Jahr, heißt es heute von der gespag. In deren Krankenhäusern sind 5.176 Babys zur Welt gekommen. Historisch ist dabei die Geburtenzahl in Kirchdorf. Dort sind 610 Babys geboren. Da is es 17 Jahre her, dass mehr als 600 Neugeborene gezählt wurden. In Schärding haben 460 Babys das Licht der Welt erblickt. Diese Zahl ist bisher nur im Jahr 200 getoppt worden.