Geldbuße nach Tod des Vaters

Ein Lift erdrückt einen Familienvater. Vor sieben Monaten ist das in Ried in der Riedmark passiert. Heute steht der Sohn vor Gericht. Er soll Schuld am Tod des Vater sein. Am Landesgericht wurde er heute zu einer Geldbuße verurteilt.

Es war ein schrecklicher Unfall, der sich im September letzten Jahres auf dem Bauernhof abgespielt hat. Der 86-jährige Altbauer wollte mit dem Lift in den ersten Stock fahren: die Tür geht auf, der Mann steigt aber in den leeren Schacht. Die Liftkabine geht nach unten und erdrückt ihn. Heute vor Gericht: der eigene Sohn. Er hat den Lift vor 20 Jahren eingebaut, aber nicht ordnungsgemäß, sagt die Staatsanwaltschaft. Er hätte nach dem Einbau den Lift zudem berprüfen lassen müssen.

Der Sohn muss eine Geldbuße von 2.000 Euro zahlen.