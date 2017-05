Gespag investierte 38 Mio Euro

38 Millionen Euro hat die gespag im letzten Jahr in ihre insgesamt acht Spitäler in ganz Oberösterreich investiert. Da waren Meilensteinen für die Patienten dabei.

Ein hochmoderner Operationsroboter steht seit letztem Jahr im Vöcklabrucker Spital - der einzige österreichweit übrigens. Mit dem vierarmigen "da Vinci"-Roboter operieren in erster Linie die Urologen und Gynäkologen. Der Vorteil für den Patienten liegt auf der Hand: nach einer OP bleiben einem große Schmerzen erspart, so gespag-Vorstand Karl Lehner.

Investiert wurde aber nicht nur in neue Geräte, auch in die Krankenzimmern. Viel Geld ist etwa auch in die Häuser Steyr und Kirchdorf geflossen. Ab Herbst wird in Rohrbach dann auch ein ganz neues Kinder-Reha-Zentrum gebaut, an dem sich die gespag beteiligt.