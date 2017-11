Gewalt daheim: Schneller Hilfe holen!

Gewalt an Frauen ist auch in Oberösterreich tief in der Gesellschaft verankert und passiert meist daheim. Das sagen Opferschutzorganisationen. Sie hoffen anlässlich des morgigen internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen, dass sich mehr Opfer trauen Hilfe zu holen. Und zwar bevor daraus eine lebenslange Leidensgeschichte wird.

Wenn sich verprügelte oder missbrauchte Frauen beim Gewaltschutzzentrum in Linz, Ried, Gmunden oder Steyr melden, dann sind darunter immer wieder auch Frauen von Generaldirektoren oder Politikern. Gewalt kennt in Oberösterreich keine Milieugrenzen. Es trifft arme wie reiche, junge wie alte. Viele warten jahrzehntelang, bevor sie sich Hilfe holen. Oft erst wenn die Kinder aus dem Haus sind. Allein letztes Jahr haben mehr als 1.900 Frauen in Oberösterreich Hilfe beim Gewaltschutzzentrum gesucht. Rund 200 sind in eines der fünf Frauenhäuser im Bundesland gezogen.

Wer selbst Opfer von Gewalt durch den Partner, Ehemann oder erwachsenen Sohn ist, oder wer Übergriffe bei Freunden oder Familie vermutet, kann sich jederzeit an das Gewaltschutzzentrum bzw. eines der fünf Frauenhäuser in Oberösterreich wenden. Unter der Helpline 0800 222 555 gibt es 24 Stunden lang telefonisch Hilfe, Beratung und Informationen.