Gosau: Holländer von Lawine mitgerissen

Es ist ein schlimmes Wochenende in den Bergen - Lawinen, die sich von selbst lösen und Menschen verschütten. Die Bilanz: Zwei Tote und ein lebensgefährlich verletzter Wintersportler in Salzburg. Bei uns in Oberösterreich hatten zwei Holländer 29 und 42 Jahre in Gosau sehr viel Glück.

Die beiden Holländer brechen gestern Vormittag zu der Skitour auf, die Ski haben sie auf den Rucksack geschnallt, dann wollen sie über eine Steilrinne aufsteigen. Plötzlich geht eine Staublawine ab. Der 29-Jährige wird erfasst - 600 Meter mitgerissen. In letzter Sekunde kann er seinen Airbagrucksack auslösen - das rettet ihm wahrscheinlich das Leben, denn er wird nicht komplett verschüttet, nur leicht verletzt. Der zweite Tourengeher bleibt unverletzt. Dass so ein Lawinenabgang Leben retten kann, bestätigen uns Experten, etwa beim Alpenverein. Dort heißt es: es sind frühere Lawinenabgänge untersucht worden und die haben gezeigt: bei Wintersportlern mit Lawinenairbag steigt die Überlebenschance auf 90 Prozent. Denn: der Airbag bläst sich in nur 2 Sekunden auf und verhindert, unter die Schneemassen gezogen zu werden. Man schwimmt quasi auf der Lawine auf. Aber und das sagen uns die Fachleute auch: Tourengeher müssen sich bewusst sein: ein Restrisiko bleibt immer. Ein Airbag kann eine Verschüttung nicht absolut verhindern - aber die Chance zu überleben, eben deutlich erhöhen.