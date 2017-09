Große Preisspannen bei Mechanikerstunden

Horrände Preisunterschiede hat die Arbeiterkammer bei Autowerkstätten in Oberösterreich gefunden. 142 Betriebe sind auf ihre Preise hin abgefragt worden und da waren Preisunterschiede von bis zu 190 Prozent drin.

Die Konsumentenschützer haben die Stundenpreise von Mechanikern, Spenglern und Lackierern verglichen und bei den Werkstätten nachgefragt, was das Pickerl kostet. Die Preisspannen waren enorm. Im billigsten Fall kostet die Spenglerstunde in Enzenkirchen 58 Euro - im teuersten in Wels 168 Euro. Das Pickerl war im Vergleich der Ausreißer um die Hälfte zu haben. Die Konsumentenschützer raten jedenfalls einen schriftlichen Kostenvoranschlag vor einer Reperatur einzuholen, um böse Überraschungen zu vermeiden und bei der Fehlersuche eine Kosten-Obergrenze zu vereinbaren.