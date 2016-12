Gutscheine nicht immer unbegrenzt gültig

Das Weihnachtsgeschäft geht in die 2. Etappe. In dieser Woche werden noch 10 Prozent des Weihnachtsgeschäfts gemacht. Das liegt zum einen an gezielten Schnäppchenangeboten, etwa bei den größeren Elektromärkten, aber auch an den vielen verschenkten Gutscheinen. Die wären zwar grundsätzlich 30 Jahre lang gültig. Immer mehr Unternehmen begrenzen die Gültigkeitsdauer aber.

Laut Arbeiterkammer ist das auch zulässig, Gutscheine zeitlich zu begrenzen. Allerdings dürfen sie nicht kürzer als 2 Jahre gültig sein. Ist kein Verfallsdatum aufgedruckt, gelten Gutscheine grundsätzlich 30 Jahre lang.

Diese Woche steht auch im Zeichen des Umtausches. Viele wollen gleich nach Weihnachten unliebsame Geschenke los werden. Da gilt allerdings: Ein Umtausch ist für die Geschäfte nicht verpflichtend. Im Gegenteil - wer umtauschen will, ist auf den guten Willen der Händler angewiesen. Es sei denn, ein möglicher Umtausch ist schon auf der Rechnung vermerkt worden.