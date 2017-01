Haag am Hausruck friert

Es ist wirklich das Schlimmste, was bei diesem Wetter passieren kann: Die Heizung fällt aus. In Haag am Hausruck funktioniert schon seit Weihnachten die Fernwärme nicht. In 280 Gebäuden müssen die Menschen seit Wochen frieren.

Kurz vor Weihnachten wars katastrophal - sagt der Bürgermeister. In der Neuen Mittelschule Haag hatte es nur 14 Grad. Die Schüler hatten zwei Tage kältefrei. Mittlerweile wird die Schule mit mobilen Ölheizungen zumindest ein wenig temperiert. Heute soll außerdem ein zusätzlicher Wärmetauscher aufgestellt werden. Doch eine wirkliche Lösung ist noch nicht in Sicht. Die neue Pumpe für die Fernwärme wird erst in zwei Wochen aus Kanada geliefert. Außerdem sind teilweise auch Fernwärmeleitungen leck, Straßen mussten aufgerissen werden. Zahlen muss das das Fernwärmeunternehmen.